ارتفاع طفيف في أسعار الذهب اليوم.. وعيار 24 يسجل 207 ريال للجرام

محمد بن مسعود - الدمام - شهدت أسعار الذهب في المملكة، اليوم الثلاثاء، ارتفاعا طفيفا عن الأسعار التي سجلتها أمس الأثنين.

وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 207.13 ريال، 55.24 دولار، وسجل عيار 22 سعر 189.87 ريال، 50.63 دولار.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 181.24 ريال، 48.33 دولار، بينما وصل عيار 18 إلى 155.35 ريال، 41.43 دولار.