تراجع أسعار النفط اليوم.. وخام “برنت” يسجل 95 دولاراً للبرميل

محمد بن مسعود - الدمام - هبطت أسعار خام برنت في وقت مبكر، الثلاثاء، لتقلص مكاسب اليوم السابق التي بلغت ثلاثة في المئة، بعدما اُعتبر اتفاق مجموعة أوبك+ على خفض الإنتاج بواقع 100 ألف برميل يوميا في أكتوبر بمثابة تحرك رمزي إلى حد كبير لوقف تراجع الأسعار.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 33 سنتا، أي 0.3 بالمئة، إلى 95.44 دولار للبرميل، بحلول الساعة 0054 بتوقيت غرينتش.
في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي إلى 89.13 دولار للبرميل، وزادت 2.26 دولار، أي 2.6 بالمئة، عن إغلاق يوم الجمعة. وكانت الأسواق مغلقة في الولايات المتحدة أمس الاثنين بسبب عطلة عيد العمال.
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