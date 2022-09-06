“الجمارك” تعلن إقامة مزاد علني لبيع بضائع منوعة بميناء الملك عبدالعزيز

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أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، إقامة مزاد علني لبيع بضائع منوعة في جمرك ميناء الملك عبدالعزيز يوم (الإثنين) الموافق 19 سبتمبر الجاري.

وأوضحت الهيئة، أن شروط دخول المزاد تتضمن دفع مبلغ تأمين إلزامي قدره 50 ألف ريال بشيك مصدق باسم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، ودفع كامل القيمة بعد ترسية المزاد مباشرة.

ونوهت إلى أن الشروط تشمل دفع عمولة السعي وقدرها 2.5%، علاوة على قيمة البيع، لافتةً إلى أنه يجب على المشتري إخراج البضائع المبيعة خلال 3 أيام للبضائع برسم الوارد، و10 أيام للبضائع برسم الصادر.

وبيّنت أنه سيتم احتساب رسوم أرضيات في حال تجاوز المدة المسموح بها ومن ثم عرضها للبيع مرة أخرى، منوهةً إلى أنه يشترط التسجيل المسبق لحضور المزاد.





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Source akhbaar24

