ضبط 8 مخالفين أشعلوا النار في الأماكن غير المُخصصة لها بمنتزه السودة

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ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي، 8 مُخالفين لنظام البيئة، وهم 7 مواطنين ومقيم من الجنسية المصرية، أشعلوا النار في غير الأماكن المُخصصة لها في منتزه السودة بمنطقة عسير.

وأكد المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي العقيد عبدالرحمن العتيبي، تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، مشيراً إلى أن عقوبة إشعال النار في غير الأماكن المُخصصة لها غرامة تصل إلى 3 آلاف ريال.

ودعا العقيد العتيبي إلى الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.





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Source akhbaar24

