أمانة الرياض ترفع أكثر من طنين من النفايات خلال النصف الأول من 2022

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المناطق_الرياض

رفعت أمانة منطقة الرياض 2,063,791 طنًا من النفايات الصلبة خلال النصف الأول من عام 2022، شملت في معظمها النفايات المنزلية والتجارية، وذلك في مختلف أحياء العاصمة.

وأكدت الأمانة حرصها على رفع مستوى النظافة، وتعزيز الصحة العامة في أحياء المدينة، مشيرة إلى أن فرق النظافة التابعة لها تعمل على مدار الساعة لنقل النفايات والتخلص منها وفق الاشتراطات الخاصة بها، وبناء على خطط الأمانة في تحقيق الاستدامة في كافة أرجاء العاصمة.

وأوضحت أن النفايات المنزلية تصدرت حجم المخلفات المرفوعة خلال الأشهر الستة الأولى من العام بكمية تبلغ 1,381,474 طنًا ونسبة 66.9 %، تلتها النفايات التجارية بكمية 639,252 طنًا، ونسبة %30.9، في حين جاءت النفايات الأخرى الأقل في القائمة بكمية 43,065 طنًا بنسبة 2% من إجمالي النفايات المرفوعة.

ودعت أمانة الرياض السكان إلى المشاركة في تحقيق مستهدفات الصحة البيئية من خلال تقليل نسبة النفايات الصادرة من المنازل، إلى جانب الالتزام بإحكام غلق أكياس النفايات ووضعها في الحاويات المخصصة، لتسهيل عملية نقلها والتخلص منها بالطرق النظامية وفق إستراتيجية إدارة النفايات المحددة.

وكانت الأمانة قد حددت الوقت المناسب لإخراج أكياس النفايات ما بين الساعة 7:30 مساءً و 9:30 مساءً، لتقليل مدة بقائها في الحاويات، وتفادي انبعاث الروائح منها، ومنع تكاثر الحشرات حولها، مشيدة بالمشاركات الإيجابية للسكان ودورهم الفاعل

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Source almnatiq

