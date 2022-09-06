شكرا لقرائتكم خبر عن كأس سوبر لوسيل.. مفاجأة على مستوى التحكيم في مباراة الهلال والزمالك والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تتجه أنظار متابعي الكرة العربية إلى قمة نارية من العيار الثقيل تجمع بين بطل الدوري المصري والسعودي "الهلال والزمالك" في نهائي كأس لوسيل 2022/2023.

ونقدم لكم في التقرير التالي عبر موقعنا "السعودية سبورت" كل ما يخص مباراة الهلال والزمالك القادمة في كأس سوبر لوسيل، وذلك يأتي كالتالي..

موعد مباراة الهلال والزمالك المصري في كأس سوبر لوسيل

يحضتن ستاد لوسيل نهائي لوسيل الذي يجمع بين الزمالك والهلال يوم الجمعة القادم الموافق 9 من شهر سبتمبر الجاري.

على أن تبدأ المباراة في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والزمالك في كأس سوبر لوسيل 2022

تنقل شبكة بين سبورتس الرياضية أحداث اللقاء المرتقب بين بطلي الدوري السعودي والمصري مساء الجمعة القادم، ونرصد لكم تردد القناة القطرية، والذي يأتي فيما يلي..

-التردد: 12604

-معدل استقطاب الموجة: أفقي

-معدل الترميز: 27500

-معدل تصحيح: الخطأ 2/3

مفاجآت على مستوى التحكيم في مباراة الهلال والزمالك بنهائي لوسيل

أفادت العديد من المصادر بطاقم التحكيم الذي سيتولى إدارة مباراة الهلال والزمالك المصري في كأس سوبر لوسيل.

ووفقًا لما كشفته صحيفة "استاد الدوحة" القطرية، فإن الحكم القطري عبد الرحمن الجاسم يتولى التحكيم للقاء المرتقب بين الزمالك المصري والهلال.

تعرف على تشكيل الهلال المتوقع لقمة الزمالك المصري في كأس سوبر لوسيل

من المتوقع أن يدخل دياز بالتشكيل التالي أمام الفارس الأبيض:-

في حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.

وفي خط الدفاع: ناصر الدوسري، علي البليهي، محمد جحفلي، سعود عبدالحميد.

وفي خط الوسط: جوستافو كويلار، أندريه كاريلو.

خط الوسط الهجومي: ميشيل ديلجادو، بيريرا، موسى ماريجا.

الشق الهجومي: إيجالو.

تعرف على جوائز كأس سوبر لوسيل بقطر 2022

يحصل الفائز بكأس لوسيل على مبلغ يقدر بـ مليون و500 ألف دولار، بينما يحصد "الوصيف" على مليون دولار.