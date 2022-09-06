شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الزمالك المتوقع لمباراة الهلال في كأس سوبر لوسيل والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تتجه أنظار العديد من متابعي الكرة العربية إلى قمة من العيار الثقيل تجمع بين بطل الدوري المصري، والسعودي في غضون الأيام القليلة القادمة بنهائي كأس سوبر لوسيل 2022.

موعد مباراة الزمالك المصري والهلال في كأس سوبر لوسيل

تنطلق منافسات المباراة التي تجمع بين الزمالك والهلال يوم الجمعة القادم الموافق 9 من شهر سبتمبر الجاري، في الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة بتوقيت أبو ظبي.

تعرف على القناة الناقلة لمباراة الزمالك المصري والهلال في نهائي لوسيل 2022

تنقل شبكة قنوات بين سبورتس الرياضية أحداث اللقاء المرتقب بين الزعيم والفارس الأبيض، ويأتي تردد القناة القطرية كالتالي..

- التردد:12604.

- معدّل استقطاب الموجة: أفقي.



- معدّل الترميز: 27500.

- معدّل تصحيح الخطأ:2/3.

- إشارة ارسال البث: DVB-S2.

- معدّل تردد الموجة: 8PSK.

التشكيل المتوقع لقمة الهلال والزمالك الجمعة في كأس لوسيل

يتساءل العديد من عشاق الكرة المستديرة عن التشكيل المتوقع لمباراة الزمالك المصري والهلال يوم الجمعة في كأس لوسيل.

ونقدم لكم فيما يلي التشكيل المتوقع للقمة العربية المرتقبة، وذلك يأتي كالتالي..

من المتوقع أن يدخل الهلال بالتشكيل التالي:-

في حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي " الونش" – محمد عبدالغني – حمزة المثلوثي

في خط الوسط: إمام عاشور – إسلام جابر – محمد أشرف " روقا" - سيد عبد الله "نيمار" – أحمد سيد "زيزو".

وفي خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

بينما يأتي تشكيل الزعيم المتوقع لضرب قواعد الزمالك كالآتي:-

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.

خط الدفاع: ناصر الدوسري - علي البليهي - محمد جحفلي - سعود عبدالحميد.

وفي خط الوسط: جوستافو كويلار - أندريه كاريلو.

خط الوسط الهجومي: ميشيل ديلجادو - ماثيوس بيريرا - موسى ماريجا.

خط الهجوم: أوديون إيجالو.

ملعب مباراة الهلال والزمالك المصري الجمعة في كأس لوسيل

يحتضن ملعب لوسيل "اكبر ملاعب كأس العالم"، جميع مجريات اللقاء الذي يجمع بين أبطال الدوري "المصري والسعودي" على الأراضي القطرية.

الجدير بالذكر حصد الهلال لقب الدوري السعودي بعدما جاء على قمة ترتيب البطولة 2022/2023 برصيد 67 نقطة، بينما فاز الفارس الأبيض باللقب المصري متربعًا على عرش ترتيب الدوري برصيد 77 نقطة.