شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الهلال المتوقع لمباراة الزمالك المصري في كأس لوسيل 2022 والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث العديد من عشاق ومحبي الكرة المستديرة في جميع أنحاء العالم عن موعد مباراة الهلال والزمالك القادمة في نهائي سوبر لوسيل بالنسخة الأولى من الكأس.

ومن المقرر أن يقام كأس لوسيل في نسخته الأولى بين حامل اللقب المصري والسعودي، تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وفي السطور التالية نرصد لكم من خلال موقعنا "السعودية سبورت" كل ما يخص لقاء زعيم القارة الآسيوية المرتقب أمام الزمالك المصري، وذلك يأتي كالتالي..

موعد مباراة الزمالك والهلال في كأس سوبر لوسيل

يحتضن ستاد لوسيل القطري "أكبر ملاعب كأس العالم" مجريات اللقاء المدوي المرتقب بين الهلال والزمالك في مساء الجمعة القادم الموافق 9 من سبتمبر الجاري.

على أن تبدأ المباراة في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك المصري والهلال الجمعة في كأس سوبر لوسيل 2022

حصلت شبكة قنوات بين سبورتس الرياضية على حقوق بث النهائي المصري السعودي المرتقب بين الهلال والزمالك مساء الجمعة القادم.

تشكيل الزمالك المتوقع لقمة الهلال في كأس سوبر لوسيل

من المتوقع أن يدخل بطل الدوري المصري 2021/2022 بالتشكيل التالي أمام زعيم آسيا..

في حراسة المرمى: محمد عواد.

وفي خط الدفاع: أحمد فتوح، الونش، محمد عبدالغني، حمزة المثلوثي.

وفي خط الوسط: إمام عاشور، إسلام جابر، روقا"، نيمار، أحمد سيد زيزو.

الشق الهجوم: الجزيري.

تعرف على تشكيل الهلال المتوقع لمباراة الزمالك الجمعة في من نهائي كأس لوسيل

من المتوقع أن يدخل دياز في بالتشكيل التالي أمام بطل مصر 2021/2022..

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.

وفي الدفاع: ناصر الدوسري، علي البليهي، محمد جحفلي، سعود عبدالحميد.

خط الوسط: جوستافو كويلار، أندريه كاريلو.

وفي خط الوسط الهجومي: ميشيل ديلجادو، ماثيوس بيريرا، موسى ماريجا.

في الهجوم: أوديون إيجالو.

جوائز كأس سوبر لوسيل بقطر 2022

يحصل الفائز بالبطولة على مبلغ يقدر بـ مليون و500 ألف دولار، على أن يحصل "الوصيف" صاحب المركز الثاني على مليون دولار.

تعرف على موعد مباراة الهلال القادمة في الدوري السعودي للمحترفين 2022/202

تختتم منافسات الجولة الرابعة من الدوري السعودي للمحترفين 2022/2023 بمواجهة تجمع بين الهلال والوحدة يوم الجمعة الموافق 16 من شهر سبتمبر الجاري.

على أن تبدأ المباراة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر بتوقيت أبو ظبي.

الجدير بالذكر يقع الهلال في المركز الأول من جدول ترتيب دوري روشن السعودي في نسخته الجديدة برصيد 9 نقاط.