شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الهلال والزمالك في كأس سوبر لوسيل 2022 والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تتجه أنظار متابعي وعشاق المرة العربية إلى قمة سعودية مصرية من العيار الثقيل تجمع بين الهلال السعودي والزمالك المصري في كأس لوسيل 2022.

ومن المقرر أن تنطلق النسخة الأولى من كأس سوبر لوسيل تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم بين بطل الدوري السعودي والذي توج به "الهلال"، وبطل الدوري المصري الذي توج به الزمالك.

تعرف على موعد إقامة كأس سوبر لوسيل بين الزمالك المصري والهلال

يحتضن ستاد لوسيل "أكبر ملاعب كأس العالم بدولة قطر" المباراة التي تجمع بين الطرفين يوم الجمعة القادم الموافق 9 من شهر سبتمبر الجاري، في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والزمالك المصري الجمعة في كأس سوبر لوسيل2022

كشفت العديد من الأنباء عن نقل شبكة قنوات بين سبورتس الرياضية أحداث اللقاء المرتقب بين الزعيم والفارس الأبيض يوم الجمعة، ويأتي تردد القناة القطرية كالتالي..

التردد (ميجا هرتز) 12604

- معدّل استقطاب الموجة: أفقي

- معدّل الترميز: 27500

- معدّل تصحيح الخطأ: 2/3

- إشارة ارسال البث: DVB-S2

- معدّل تردد الموجة: 8PSK

تعرف على التشكيل المتوقع لمباراة الهلال والزمالك الجمعة في كأس لوسيل 2022

نرصد لكم عبر موقعنا "السعودية سبورت" في السطور التالية التشكيل المتوقع لمباراة الزمالك والهلال في كأس لوسيل، وذلك يأتي كالتالي..

مفاجآت بالجملة في تشكيل الزمالك المتوقع لموقعة الهلال

من المتوقع أن يدخل بكل الدوري المصري 2021/2022، بالتشكيل التالي أمام زعيم آسيا..

في حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح، محمود حمدي " الونش"، محمد عبدالغني، حمزة المثلوثي.

خط الوسط: إمام عاشور، إسلام جابر، محمد أشرف " روقا"، سيد عبد الله "نيمار"، أحمد سيد "زيزو".

وفي خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

تشكيل الهلال المتوقع لمواجهة الهلال الجمعة في كأس لوسيل 2022

من المتوقع أن يدخل بطل آسيا بالتشكيل التالي أمام الفارس الأبيض..

في حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.

وفي خط الدفاع: ناصر الدوسري، علي البليهي، محمد جحفلي، سعود عبدالحميد.

خط الوسط: جوستافو كويلار، أندريه كاريلو، ميشيل ديلجادو، ماثيوس بيريرا، موسى ماريجا.

خط الهجوم: أوديون إيجالو.

مكافآت مالية كبيرة للفائز بكأس لوسيل.. تعرف عليها

يحصل الفائز بالنسخة الأولى من كأس لوسيل على مبلغ قدره مليون و500 ألف دولار، بينما يحصل صاحب المركز الثاني على مليون دولار.