شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق مثير من عمر السومة عقب فوز الأهلي على الخلود والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - علق محترف النادي الأهلي المعار إلى صفوف العربي القطري، عمر السومة على فوز الراقي أمس السبت على نظيره الخلود ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر دوري يلو السعودي 2022/2023.

تعرف على تعليق عمر السومة على فوز الأهلي

وكتب المهاجم السوري عبر حسابه على "تويتر": "ألف مبروك للأهلي ولجماهير الأهلي أول فوز، وموفقين ياشباب في مشواركم بإذن الله".

تعرف على نتيجة مباراة الأهلي والخلود اليوم في الدوري السعودي بالدرجة الأولى

تمكن الراقي من تحقيق انتصاره الأول في دوري يلو للدرجة الأولى، بفوز صعب على ضيفه الخلود بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن الجولة الثالثة من المسابقة، بهدف سجله جرابان من ركلة جزاء في الدقيقة 51.

واضطر الخلود استكمال المباراة بـ 9 لاعبين اعتبارا من الدقيقة 72، بسبب طرد لاعب من صفوفه بالبطاقة الحمراء.

موقف أهلي جدة في جدول ترتيب الدوري السعودي بالدرجة الأولى

يقع الأهلي في المركز الـ 7 بشكل مؤقت، وذلك برصيد 4 نقاط فقط لا غير بعد تعادل وخسارة وفوز منذ انطلاق النسخة الجديدة من دوري يلو 2022/2023.

كل ما يخص مباراة أهلي جدة القادمة في الدوري السعودي بالدرجة الأولى 2022/2023

يبحث العديد من عشاق ومحبي الكرة السعودية في جميع أنحاء العالم عن موعد مباراة الأهلي القادمة في دوري يلو بعد انتصار اليوم المثير.

ونرصد لكم عبر موقعنا "السعودية سبورت" كل ما يخص مباراة الأهلي القادمة في الدوري السعودي للمحترفين، وذلك يأتي كالتالي..

موعد مباراة العروبة والاهلي في دوري يلو 2022/2023

من المقرر أن يقع الأهلي ضيفًا على العروبة مساء الأحد القادم الموافق 11 من شهر سبتمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري السعودي بالدرجة الأولى 2022/2023.

على أن تنطلق صافرة البداية في الساعة السادسة وخمس دقائق بتوقيت القاهرة، السابعة وخمس بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة وخمس بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والعروبة الأحد في دوري يلو 2022/2023

تنقل شبكة قنوات SSC الرياضية جميع مجريات اللقاء الذي يجمع بين الأهلي والعروبة، وكذلك جميع مباريات البطولة السعودية.