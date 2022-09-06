مقتل 35 مدنيا على الأقل بانفجار عبوة ناسفة في بوركينا فاسو

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

قُتل 35 مدنيا على الأقل وأصيب 37 آخرون بانفجار عبوة ناسفة لدى مرور قافلة تموين في شمال بوركينا فاسو.

وقال حاكم منطقة الساحل حيث وقع الهجوم في بيان :” إن القافلة كانت تمرّ على الطريق بين مدينتي دجيبو وبورزانغا وقد انفجرت عند مرورها فوق عبوة ناسفة مما أوقع 35 قتيلاً و37 جريحاً، جميعهم مدنيون”.

وأضاف البيان أن العناصر الأمنية قامت بسرعة بتأمين المحيط واتّخذت إجراءات لتقديم المساعدة للضحايا، وتمّت رعاية الجرحى ونقل الحالات الصعبة إلى منشآت مناسبة.