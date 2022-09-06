“المرور” يُحذر من 4 سلوكيات خاطئة خلال القيادة في الزحام

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المناطق_متاعبات

أكدت شبكة “إيجار” التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أنه لا يحق للمؤجر التعديل على مبلغ الإيجار خلال فترة سريان العقد.

وأوضحت الشبكة، أنه في حال انتهاء العقد يحق للمؤجر رفع قيمة الإيجار بالعقد الجديد، على أن يتم توثيقه من قبل المؤجر والمستأجر.

وجاء تأكيد الشبكة، رداً على استفسار من أحد الأشخاص حول مدى أحقية المؤجر في زيادة القيمة الإيجارية قبل انتهاء العقد.

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Source almnatiq

