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أطلق الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، تحذيراً جديداً من اقتراب كارثـة إشعاعية نتيجة انقطاع جديد للتيار الكهربائي بين محطة زابوريجيا للطاقة النووية والشبكة الوطنية، فيما ألقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باللوم على مواقف كييف بشأن فشل محاولات التوصل لتسوية سلمية في دونباس.

كارثة تُهدد محطة زابوريجيا النووية

حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، من كارثة إشعاعية بسبب انقطاع جديد للتيار الكهربائي بين محطة زابوريجيا للطاقة النووية والشبكة الوطنية، ملقياً باللوم على تجدد القصـف الروسي.

وأضاف زيلينسكي: “مرة أخرى للمرة الثانية بالفعل وبسبب الاستفزاز الروسي أصبحت محطة زابوريجيا على بعد خطوة واحدة من كارثة إشعاعية”.

بريطانيا: روسيا لم تحقق أهدافها بأوكرانيا

قال وزير الدفاع البريطاني بن والاس، إن روسيا لم تحقق بعد أياً من أهدافها الاستراتيجية في غزو أوكرانيا، وذلك بعد أكثر من 6 أشهر من بدء الحـرب.

وأضاف والاس، في بيان للنواب في مجلس العموم البريطاني، أن روسيا تواصل فقدان معدات وأفراد مهمين في الحرب، لافتاً إلى أن الخسائر سيكون لها تأثير دائم على فاعلية روسيا القتـالية في المستقبل.

وأشار إلى أن التقديرات تشير حتى الآن إلى أن أكثر من 25 ألف جندي روسي قد لقوا حتفهم، وإذا أدرجت قتلى أو جرحى أو أسروا أو عشرات الآلاف من الهاربين المبلغ عنها الآن فهناك أكثر من 80 ألف قتيل أو جريح.

بوتين: مواقف كييف سبب فشل التسوية بدونباس

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن جميع المحاولات للتوصل إلى تسوية سلمية في دونباس باءت بالفشل بسبب موقف كييف، مبيناً أن واجب روسيا هو مساعدة دونباس.

ولفت إلى أن مأساة دونباس هي نتيجة أنشطة نظام “الفاشية الجديدة”، وجميع المحاولات لحل المشكلة بشأن أوكرانيا بشكل سلمي قد فشلت بسبب موقف كييف.



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Source akhbaar24

