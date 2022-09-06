الأمم المتحدة تدين التفجير الإرهابي الذي وقع قرب سفارة روسيا في كابل

︎ . المناطق_واس أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش التفجير الإرهابي الذي وقع قرب سفارة روسيا في العاصمة الأفغانية كابل وأسفر عن سقوط ضحايا.

وأوضح المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في بيان أن الأمين العام يدين بشكل قاطع الهجوم الذي وقع بالقرب من السفارة الروسية في كابل، مشددا على أن الهجمات ضد المدنيين والمنشآت المدنية بما في ذلك البعثات الدبلوماسية محظورة بشكل صارم بموجب القانون الدولي الإنساني. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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