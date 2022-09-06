“الغذاء والدواء” تقدم نصائح لتجنب تأثير تناول بعض الأغذية على فاعلية الأدوية (فيديو)

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أوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أن تناول بعض الأغذية يتداخل ويؤثر في فاعلية الدواء، لذلك يجب أخذها قبل تناول الطعام بفترة معينة.

وبيّنت الهيئة، أن التداخلات بين الأدوية والأغذية تحدث إذا كان الطعام المتناول يؤثر على مركبات الدواء المُستخدم، بحيث لا يعمل الدواء بالشكل المطلوب، لافتةً إلى أن تداخلات الأدوية مع الأطعمة قد تحدث مع بعض الأدوية مثل مضادات الحموضة والفيتامينات وأقراص الحديد، وهناك بعض الأدوية لا تتأثر بالأغذية إطلاقاً.

وأشارت إلى أن هناك العديد من الأدوية قد تتأثر بنوع الطعام المتناول ووقت تناوله، حيث إن تناول الطعام قبل أخذ الدواء قد يؤخر أو يقلل امتصاص الدواء، لهذا فإن بعض الأدوية يجب أن تؤخذ على معدة فارغة قبل الطعام بساعة أو بعده بساعتين.

بعض الأغذية تتداخل وتؤثر في عمل الدواء، لذلك يُستلزم أخذها قبل تناول الطعام بفترة محددة.#دقيقة_دواء #الغذاء_والدواء pic.twitter.com/RDz39uEs7L



— هيئة الغذاء والدواء (@Saudi_FDA)

بعض الأغذية تتداخل وتؤثر في عمل الدواء، لذلك يُستلزم أخذها قبل تناول الطعام بفترة محددة.#دقيقة_دواء #الغذاء_والدواء pic.twitter.com/RDz39uEs7L — هيئة الغذاء والدواء (@Saudi_FDA) September 5, 2022

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Source akhbaar24

