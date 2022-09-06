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المناطق-متابعات
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقتي جازان وعسير، خلال الساعات القادمة بمشيئة الله.
وتتمثل الحالة الجوية، في هطول أمطار رعدية، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، على كل من “الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب”.
وفي منطقة عسير تشمل الحالة الجوية، كل من “أبها، أحد رفيدة، الحرجة، الربوعة، خميس مشيط، سراة عبيدة، ظهران الجنوب”.
وتوقع المركز الوطني للأرصاد، أن تستمر الحالة الجوية على منطقتي عسير وجازان، حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم الثلاثاء، بمشيئة الله.
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Source almnatiq
كانت هذه تفاصيل خبر تنبيه من «الأرصاد» لأهالي عسير وجازان.. أمطار رعدية ورياح نشطة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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