شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يتلقى أنباء سارة بخصوص إصابة مارتينيز والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تلقى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، بقيادة رودي جارسيا، أنباء سارة بخصوص إصابة بيتي مارتينيز، نجم الفريق.

النصر يتلقى أنباء سارة بخصوص إصابة مارتينيز

حيث كشفت صحيفة الرياضية، أن بيتي مارتينيز، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، قام بإجراء فحص طبي على قلبه، والذي أكد سلامته.

وذكرت أن بيتي مارتينيز، سوف يخضع لفترة علاجية لمده أسبوعين، ثم يفحص مره أخرى من أجل التأكد من سلامته بشكل كامل.

ويستعد فريق النصر الأول لكرة القدم، لملاقاة نظيره ضمك، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري روشن السعودي.

ومن المقرر أن تقام المباراة التي سوف تجمع بين فريقي النصر وضمك، يوم السبت الموافق العاشر من شهر سبتمبر الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة بتوقيت القاهرة.