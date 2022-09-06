شكرا لقرائتكم خبر عن موعد الظهور الأول للمالكي مع الهلال والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشف تقرير صحفي عن موعد الظهور الأول لعبدالاله المالكي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، مع الزعيم.

موعد الظهور الأول للمالكي مع الهلال

حيث أكدت صحيفة "الجزيرة"، أن الظهور الأول للدولي عبدالإله المالكي، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، سوف يكون في مواجهة اعتزال نواف الخالدي، وذلك في حال لم يتم ضم اللاعب لتشكيلة ‎المنتخب السعودي في أيام الفيفا.

ومن المقرر أن يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، نظيره القادسية الكويتي، في مباراة اعتزال الخالدي، يوم الخامس والعشرين من شهر سبتمبر الجاري.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، لمواجهة الزمالك المصري، في نهائي كأس سوبر لوسيل، يوم الجمعة المقبل الموافق التاسع من شهر سبتمبر الجاري.

وتنطلق صافرة بداية المباراة عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت أبوظبي.