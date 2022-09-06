شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة الإماراتي يحسم صفقة بيانيتش والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - نجحت إدارة نادي الشارقة الإماراتي، في حسم صفقة البوسني ميراليم بيانيتش، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

الشارقة الإماراتي يحسم صفقة بيانيتش

يأتي ذلك وفقًا لما أكده الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو، حيث أشار إلى أن اللاعب ميراليم بيانيتش، نجم برشلونة الإسباني، من المقرر أن يصل للإمارات، اليوم الثلاثاء، من أجل الانضمام إلى صفوف الشارقة الإماراتي.

وأوضح فابريزيو، أن نادي الشارقة الإماراتي سوف يتعاقد مع ميراليم بيانيتش، خلال فترة الانتقالات الصيفية، يمتد حتى 3 سنوات مقبلة.

جدير بالذكر أن إسم النجم البوسني ميراليم بيانيتش، ارتبط بالانتقال إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، إلا أن الصفقة لم تكتمل، وفقًا لما أكدته تقارير صحفية.