كورونا.. من يحتاج إلي الجرعات المعززة ومن يجب عليه تجاهلها ؟

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

قال موقع “الإذاعة الوطنية العامة” في الولايات المتحدة، إن الجرعات المعززة للقاحي موديرنا وفايزر باتت متوفرة في الصيدليات والعيادات في جميع أنحاء البلاد.

وتستهدف هذه الجرعات المعززة فيروس كورونا المستجد وكل متحوراته، لاسيما السلالتين الفرعيتين لأوميكرون، اللتين تسببتا في معظم الإصابات الحالية.

– بالنسبة لجرعة “فايزر” فهي متاحة لأي شخص يبلغ من العمر 12 عاما وما فوق، فيما تتوفر جرعة موديرنا معززة لكل البالغين (18 عاما فما فوق).

– الذين يعانون من ضعف المناعة أو أولئك الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما لأنهم الأكثر عرضة للخطر.

هل هناك خطورة من تلقي الجرعات؟

ذكر موقع “الإذاعة الوطنية العامة” أنه من المنطقي عدم تلقي الجرعات المعززة إذا كنت قد أصبت مؤخرا بـ”كوفيد-19″.

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الإصابة بكورونا والشفاء منه تعني أن جسمك اكتسب مناعة إضافية وعزز من فعالية الأجسام المضادة لبضعة أشهر أخرى ويفضل الأطباء انتظار ما بين 3 و4 أشهر بعد الإصابة، لتلقي الجرعة المعززة.