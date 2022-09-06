أعراض غير متوقعة للإصابة بمرض القلب.. تستدعي استشارة الطبيب فوراً

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

يحذر الأطباء من خطورة إهمال مشاكل القلب أو بعض الأعراض التي قد تظهر على المريض، مؤكدين أهمية استشارة الطبيب فوراً، في حالة الشعور بأي أعراض غير اعتيادية.

ويوضح الأطباء، أن مشاكل القلب ليست عادة مصحوبة بعلامات تحذيرية واضحة، ولكن إذا كنت تبلغ من العمر 60 عامًا أو أكثر ، أو تعاني من زيادة الوزن ، أو الإصابة بمرض السكري ، أو ارتفاع الكوليسترول ، أو ارتفاع ضغط الدم.

ويؤكد د. فينسينت بوفالينو، المتحدث باسم جمعية القلب الأمريكية: أنه كلما زادت عوامل الخطر لدى الشخص، كلما زاد القلق بشأن أي شيء قد يكون مرتبطًا بالقلب:

ومن ضمن الأعراض غير الملحوظة للإصابة بمرض القلب والتي تتطلب استشارة الطبيب فور ظهورها “الشعور بالدوار أو الدوخة، والشعور بآلام الحلق أو الفك”