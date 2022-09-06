محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات رد حساب “التواصل العدلي” التابع لوزارة العدل، على استفسار بشأن خطوات رفع دعوى لمنع زيارة الأب لأبنائه في حال توفر الأسباب التي تدعم ذلك. وأوضح حساب “التواصل العدلي”، أن رفع دعوى لمنع زيارة الأب لأبنائه يتطلب الدخول على بوابة “ناجز” والتقدم بطلب صحيفة دعوى جديدة. ولفت إلى أن الخطوات تتضمن اختيار التصنيف الرئيسي من خلال الدخول على أحوال شخصية، ثم اختيار التصنيف الفرعي “دعاوى الحضانة والزيارة والنفقة”، وبعدها نوع الدعوى “زيارة أولاد أو غيرهم”. أخبار قد تهمك

كانت هذه تفاصيل خبر “التواصل العدلي” يوضح طريقة رفع دعوى لمنع زيارة الأب لأبنائه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.