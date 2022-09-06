منتخب المغرب يواجه نظيره الجزائري في المباراة النهائية لكأس العرب للناشئين

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس تأهل منتخب المغرب إلى نهائي النسخة الرابعة لبطولة كأس العرب للناشئين 2022 م بعد فوزه على المنتخب اليمني بهدفين دون رد، في ختام منافسات الدور نصف النهائي .

وجاء هدفا المباراة التي أقيمت على ملعب السيق في مدينة وهران الجزائرية عن طريق كل من معاذ بكيزان وسعيد الرافعي، ليقودا منتخب المغرب إلى النهائي الذي سيلتقي فيه مع نظيره الجزائري يوم الخميس المقبل.

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