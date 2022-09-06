وعلى رغم شح الموارد المالية، وعزوف أعضاء الشرف، وعدم حصول نادي الشباب على عقد رعاية كبير مثل «الأربعة الكبار»، إلا أن الشباب ظهر بفريق مقاتل كشّر عن أنيابه منذ الدقيقة الأولى في الدوري. ولم تقف إدارة البلطان مكتوفة الأيدي، بل قدمت عملاً شاقاً استحقت به الإعجاب إزاء عملها الكبير الذي قامت به بدءاً بالميركاتو الصيفي.
لعب فريق الشباب جولتين استطاع من خلالهما خطف 6 نقاط ثمينة وحافظ على شباكه لـ180 دقيقة، وكان حديث المتابعين الرياضيين في الجولتين السابقتين.
إدارة الشباب كسبت الرهان بعد أن ظن الجميع أن الليث عاجز أن يبرم صفقات قوية لشح الداعمين وأعضاء الشرف وعقود الرعايات، فخالفت الإدارة الشبابية جميع التوقعات، إذ تعاقدت مع الحارس الدولي الكوري كيم، كما تم التعاقد مع الدولي البولندي كريتشوفياك، الذي لعب لنادي باريس سان جيرمان ولعب أيضاً لنادي أشبيلية الإسباني، وتم التعاقد مع اللاعب الجابوني آرون سالم قادماً من النادي العربي، وتم التعاقد مع مهاجم نادي سيلتا فيجو الإسباني سانتي مينا، حيث لم يكن متوقعاً بأن مهاجماً بهذا العمر ينتقل من الدوريات الكبرى العالمية، ويؤكد ذلك تناقل جميع الصحف العالمية خبر انتقال سانتي مينا لنادي الشباب، وكانت أشبه بالصدمة لهم لما يمتلكه هذا اللاعب من إمكانات كبيرة.
قد يهمك أيضاً :-
- اخبار الرياضه السعوديه مودريتش..100 مباراة قارية مع «الملكي»
- اخبار الرياضه السعوديه مطالب بعودة المعيوف في المونديال
- السعوديه آل شبرق يحتفلون بزفاف علي
- السعوديه باسليمان يودع حياة العزوبية
- 140 مليوناً غرامات شركات الأسمنت.. اتحدت لرفع وتثبيت الأسعار
كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الرياضه السعوديه البلطان.. يُعد «الليث» لذهب «روشن» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.