شكرا لقرائتكم خبر عن ضربة في صفوف الأهلي.. إصابة مزمنة لحارس الراقي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشف الإعلامي الرياضي خالد الشنيف عن كارثة جديدة تطرق أبواب أهلي جدة السعودي، بعدما ثبت وجود إصابة مؤثرة للغاية على مسيرته حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي.

ريبيرو يعاني من إصابة مزمنة.. هل تنتهي مسيرة حارس الأهلي ؟

ووفقًا الما أشار إليه الشنيف غير برنامجه "ملعب SBC"، فإن رينان ريبيرو حارس عرين الأهلي يُعاني من قطع في الأوتار وإصابة مزمنة على مستوى الكتف.

وتعاقدت إدارة الراقي السابقة مع ريبيرو، في الصيف الحالي "2022"، قادمًا من سبورتنج لشبونة البرتغالي، والذي لم يحظى معه بالمشاركة في أي مباراة، على مدار عام ونصف.

موعد مباراة الأهلي القادمة في دوري يلو والقنوات الناقلة

تتجه أنظار العديد من عشاق الكرة السعودية في جميع أنحاء العالم إلى موعد مباراة الأهلي القادمة في دوري يلو 2022/2023، بعد الانتصار الأول الذي حققه الراقي في الموسم الجديد أمس الإثنين أمام الخلود.

ونرصد لكم عبر موقعنا "السعودية سبورت" كل ما يخص مباراة الأهلي القادمة في الدوري السعودي بالدرجة الأولى، وذلك يأتي كالتالي..

يقع الأهلي ضيفًا على العروبة مساء الأحد القادم الموافق 11 من سبتمبر ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري يلو 2022/2023.

وتبدأ إنطلاقة المباراة في تمام السادسة وخمس دقائق بتوقيت القاهرة، السابعة وخمس بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة وخمس بتوقيت أبو ظبي.

ومن المقرر أن تنقل شبكة قنوات SSC الرياضية الحاصلة على حقوق بث جميع مجريات البطولة، أحداث اللقاء المرتقب بين الطرفين.

تعرف على موقف الأهلي في جدول ترتيب دوري يلو 2022/2023

يقع الراقي في المركز السابع "بشكل موقت" من جدول ترتيب الدوري السعودي بالدرجة الأولى، برصيد 4 نقاط فقط لا غير بعدما حقق تعادل وخسارة وفوز حتى الآن في البطولة.