شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب مشاكل في القلب.. هل يقترب نجم النصر من انهاء مسيرته؟ والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشف تقرير صحفي في الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء الموافق 6 من سبتمبر الجاري، عن إجراء لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر فحص دقيق على أيد الأطباء المختصين بأمراض القلب.

نجم النصر يُجري فحوصات دقيقة على القلب

ووفقًا للمعلومات الواردة من جانب صحيفة "الرياضية" السعودية فإن الأرجنتيني بيتي مارتينيز أجرى كشف لتقييم عمل عضلة القلب والصمامات.

وحرص اللاعب على الاطمئنان على قلبه بعدما شعر بالام في الصدر، واتضح عدم معاناة اللاعب من أمراض في القلب، ولكن تم اكتشاف اصابته بالتهاب التامور.

تعرف على موعد مباراة النصر القادمة في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة

يبحث العديد من عشاق ومحبي الكرة السعودية في جميع أنحاء العالم عن موعد مباراة العالمي القادمة في دوري روشن2022/2023.

ونرصد لكم عبر موقعنا "السعودية سبورت" فيما يلي كل مباراة النصر القادمة في دوري روشن السعودي، وذلك يأتي كالتالي..

يقع ضمك ضيفًا على النصر يوم السبت القادم الموافق 10 من سبتمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين 2022/2023.

وتبدأ إنطلاقة المباراة في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة بتوقيت أبو ظبي.

ومن المقرر أن تذاع المباراة عبر شبكة قنوات SSC الرياضية، الحاصلة على حقوق بث جميع مجريات البطولة السعودية.

مفاجآت في تشكيل النصر المتوقع لمباراة ضمك السبت في الدوري السعودي 2022/2023

من المتوقع أن يدخل جارسيا بالتشكيل التالي أمام الضيوف..

- حراسة المرمي: ديفيد أوسبينا.

- خط الدفاع: كونان، عبدالله مادو، ألفارو جونزاليس، عبدالإله العمري.



- خط الوسط: عبدالمجيد الصليهم، علي الحسن، لويس جوستافو، خالد الغنا، سامي النجعي.

- خط الهجوم: فينسيت أبو بكر.

موقف النصر في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين 2022/2023

يقع النصر في المركز التاسع من جدول ترتيب الدوري السعودي، وذلك نتيجة لفوز حققه العالمي أمام الوحدة وهزيمة مفاجأة أمام التعاون.