شكرا لقرائتكم خبر عن محمد نور يفجرها.. نجم الأهلي السابق إلى الاتحاد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أكد محمد نور نجم نادي الاتحاد السعودي السابق في "تصريحات تليفزيونية" إلى اقتراب لاعب أهلي جدة السابق، والحالي لنادي التعاون من تزيين صفوف العميد قريبًا.

ونرصد لكم عبر موقعنا "السعودية سبورت" فيما يلي كل تصريحات لاعب العميد السابق بخصوص اقتراب المهاجم السعودي سميحان النابت إلى الاتحاد، وذلك يأتي كالتالي..

محمد نور: سميحان النابت إلى الاتحاد في الشتاء القادم

حصل الاتحاد على اتفاق مع لاعب التعاون، وذلك وفقًا لما أكده نور في تصريحات تلفزيونية مشيرًا إلى: "النابت لاعبنا.. سوف يأتي إلى الاتحاد في المستقبل، إن شاء الله".

وحاول العميد ضم صاحب الـ 31 عامًا خلال الانتقالات الصيفية "صيف 2022"، ولكن كل المحاولات نتجت عنها فشل.

كل ما تريد معرفته عن مهاجم التعاون سميحان النابت

انضم الدولي السعودي إلى صفوف التعاون في شتاء 2020، قادمًا من ابها السعودي، وينتهي عقده مع ناديه الحالي في عام 2023 القادم.

ويمتلك المهاجم المحلي سجل رائع في الدوري السعودي، حيث لعب بالعديد من الأندية أبرزهم أهلي جدة وأبها وحاليًا التعاون.

موعد مباراة التعاون القادمة في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

يقع التعاون ضيفًا على الفيحاء مساء السبت القادم الموافق 10 من شهر سبتمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي 2022/2023.

وتبدأ إنطلاقة المباراة في تمام السادسة إلا ربع بتوقيت القاهرة، السابعة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة إلا ربع بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة التعاون والفيحاء السبت في الدوري السعودي للمحترفين 2022/2023

من المقرر أن تنقل شبكة قنوات SSC الرياضية السعودية أحداث اللقاء المرتقب الذي يجمع بيع التعاون والفيحاء، وكذلك جميع مجريات البطولة.

موقف التعاون في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين 2022/2023

يقع للتعاون في المركز الـ الثالث برصيد 6 نقاط، تحقيقه الفوز في الجولة الأولى على حساب الفتح بثنائية، وفي الجولة الثانية تمكن من هزيمة النصر بهدف قاتل.