شكرا لقرائتكم خبر عن حوار| نجم الهلال السابق: الزعيم سيفوز على الزمالك وعودة المولد هامة وتوقعت هبوط الأهلي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - - الهلال سوف يفوز على الزمالك في كأس سوبر لوسيل.



- القضايا في السعودية تفتقد إلى الشفافية وحمد الله ملفه شائك.

- لم أتوقع رفع الإيقاف عن فهد المولد ولكني سررت بهذا الأمر لأننا نحتاجه بالمونديال.



- عبدالرحمن غريب بحث عن مصلحته وهذا حقه عندما رحل من الأهلي إلى النصر.



- الأهلي لديه مشاكل على المستويين الإداري والفني والهبوط نتيجة طبيعية ولكنه قادر على العودة.



- سيبولدي رحيله صحيح لأنه ليس رجل المرحلة الحالية.



يعد إبراهيم عبد الرحمن الجوير، هو واحد من أهم لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي السابقين، والذي صال وجال بقمصانهم في المحافل الكروية.

الجوير الذي بدأ مسيرته في نادي السلمية بمحافظة الخرج، ثم انتقل إلى نادي الشعلة، ومنه إلى نادي الهلال السعودي، ليبدأ مشوار حافل بالإنجازات.

وخاض الجوير تجربة احترافية وحيدة، عندما تمت إعارته إلى نادي الوكرة القطري، وذلك بعد نهاية الدوري السعودي وقتها.

وبعد مسيرة حافلة، قرر إبراهيم الجوير اعتزال كرة القدم، وأقيم حفل اعتزاله بين نادي الشعلة ونادي الهلال وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي بثلاثية لكل فريق، في عام 2008.



وحرص "الخليج 365 سبورت" على التواصل مع الجوير وإجراء معه هذا الحديث والحوار والذي جاء كالآتي:

* ماذا تعني مباراة الهلال ضد الزمالك في كأس سوبر لوسيل بالنسبة لك؟



- هي مباراة بين فريقين كبيرين بطل الدوري السعودي وبطل الدوري المصري وهذا يكفي أن يعطي قيمة للمباراة والتي متوقع أن نستمتع بها فنيًا، خاصةً أن الفريقين يمتلكوا نجوم وأسماء كبيرة.

بالإضافة إلى حجم الحدث الذي تنطمه دولة قطر ويُشرف عليه الاتحاد الدولي لكرة القدم من أجل افتتاح استاد لوسيل الملعب الذي سيقام عليه نهائي كأس العالم 2022 وخاصةً أن المباراة ينتظرها عشاق كرة القدم في المنطقة العربية، وتحظى بزخم إعلامي وجماهيري كبير.



* هل يتأثر أي فريق بمسيرته حال الخسارة في تلك المباراة؟



- لا لا أعتقد ذلك، لأن الفريقين ينتظرهم خلال الموسم ماهو أهم مسابقة الدوري في البلدين ومسابقة دوري أبطال آسيا ودوري أبطال إفريقيا وهذه هي الاستحقاقات التي تركز عليها الاجهزة الفنية بالناديين.

* هل تتوقع تكرار الفوز للزمالك ضد الهلال بعد انتصاره في آخر المواجهات أم ينتصر الزعيم؟



- كلا، كل فريق قادر أن ينتصر على الآخر ولكن لكل مباراة ظروفها، أعتقد في آخر مواجهة، الهلال تأثر بغياب بعض النجوم، وعلى رأسهم هداف الفريق بافتمبي جوميز، ولكن أتوقع بهذه المباراة سيكون الفوز من نصيب الهلال وتحقيق اللقب.



* هل يؤثر غياب سالم الدوسري المحتمل عن المباراة على أداء الهلال؟



- رغم قيمة سالم الدوسري الفنية والتهديفية، ولكن حاليًا الفريق يمتلك بدلاء ودكة قوية، ولا اعتقد أنه سيؤثر كثيرًا وخاصة أن من يتابع الهلال مع الأرجنتيني رامون دياز يلاحظ أنه مهما كان حجم الغيابات إلا أن اسلوب الفريق الفني وقوته التكتيكية هجوميًا ودفاعيًا دائمًا ماتكون حاضرة، تغيب أسماء ولكن لا تتأثر المنظومة والنهج التكتيكي.

* ما تعليقك على قضية حمدالله والنصر والاتحاد ومن الأحق من وجهة نظرك ؟



- في الحقيقة، أنا لست قريب أو مُلم بتفاصيل القضية، ولكن بصراحة هناك تناقضات كثيرة وغموض في كثير من القضايا الرياضية لدينا، وعندما نفتقد للشفافية فلا يمكن التنبؤ أو تحليل مثل هذه القرارات.



* هل كنت تتوقع رفع العقوبة عن فهد المولد؟ وما رأيك في خطوته بالانتقال إلى الشباب؟



- للأمانة لم أكن متوقع رفع الإيقاف ولكني سعيد جدًا بذلك، فهد لاعب مهم في تشكيلة الأخضر السعودي ونحتاجه ليساعد زملاءه اللاعبين في مباريات المونديال.

أما خروجه إلى الشباب، أعتقد أن اللاعب بحث عن بيئة جديدة وخرج من نادي كبير لنادي كبير وبرأيي أن الشباب كسب لاعب يمتلك الخبرة وسيقدم لهم الإضافة

* ما الاسباب التي أدت لهبوط أهلي جدة إلى دوري يلو؟ وهل قادر للعودة لدوري المحترفين رغم البداية السيئة بالتعادل ضد القيصومة والخسارة أمام الأخدود قبل الفوز ضد الخلود؟



- الأهلي يُعاني منذ أكثر من موسم وحذرت من ذلك سابقًا في أحد البرامج التلفزيونية، وأرجع أكرر ماقلته فسبب هبوط الأهلي اثنان لا ثالث لهما عدم الاستقرار الفني وعدم الاستقرار الإداري.

لك أن تتخيل خلال أقل من خمس مواسم تقريبًا تم تغيير الجهاز الفني 17 مرة وتغيرت الإدارة خمس أو ست مرات وهذا شئ كارثي.

الأهلي سيكون قادر بكل تأكيد أن يعود لدوري المحترفين ولكن أمامه عمل فني وإداري كبير جدًا، فهناك أندية في دوري يلو تعودت أن تلعب بأساليب مختلفة تعتمد على التكتيك الدفاعي البحت وتمتلك الخبرة في مثل هالدوريات المعقدة.

* ما رأيك في تغيير إدارة أهلي جدة وتعيين وليد معاذ كرئيس مؤقت بعد رحيل ماجد النفيعي؟



- أنا دائمًا اُطالب بالاستقرار فهو مهم لأي عمل جماعي جماهيري، وعشاق الأهلي كانت تطالب بالأستاذ ماجد النفيعي والذي فاز بالرئاسة بعد انتخابه من الأهلاويين وتصويت أغلب الأعضاء الذهبيين بالجمعية العمومية وأغلب الإعلام الأهلاوي كان يطالب به ويدعمه.



ولذلك عليهم دعم الإدارة المؤقتة، وأن يرضوا بواقع الأهلي اليوم والعمل على إيجاد الحلول في ظل استقرار فني وإداري وإدارة الأزمة بهدوء والحرص على الحفاظ على ماتبقى من نجوم الفريق.

* هل كان الأفضل رحيل سيبولدي عن تدريب الفريق ام كنت تفضل استمراره؟



- هنا سوف أعود إلى نقطة أهمية الاستقرار الفني ولكن أعتقد أن السيد سيبولدي ليس مدرب المرحلة ومن الصعب إعادة الثقة للفريق معه بعد أن وصلا لطريق مسدود فلذلك أنا مع رحيلة.



* ما رأيك في انتقال عبدالرحمن غريب من الأهلي إلى النصر ورسالة مسلي آل معمر رئيس العالمي إلى جماهير الراقي بعد توقيعه؟



- عبدالرحمن غريب لاعب شاب يمتلك الإمكانيات وننتظر منه مستقبلًا الكثير ليقدمه للكرة السعودية ولفريق، وأعتقد أن اللاعب من حقه يبحث عن المشاركة في دوري المحترفين ليكون أحد خيارات المدير الفني للمنتخب السعودي هيرفي رينارد في كأس العالم.

أما مايخص رسالة مسلي فأعتقد أنها لن تفيد النادي ولا جماهيره فإذا لم يكن هناك تحقيق بطولات فلا تفيد الرسائل والانتصارات الوهمية فالعشاق في كل الأندية يهمهم البطولات داخل الملعب ولا غيرها.