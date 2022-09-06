اخبار الرياضه السعوديه مودريتش..100 مباراة قارية مع «الملكي»

محمد بن مسعود - الدمام - يستعد النجم الكرواتي لوكا مودريتش لاعب وسط نادي ريال مدريد الإسباني لخوض مباراته رقم 100 بقميص فريق ريال مدريد في مسابقة دوري أبطال أوروبا. ومن المقرر أن يشارك مودريتش أساسياً اليوم (الثلاثاء) ضد نادي سيلتك في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري الأبطال على ملعب «سيلتك بارك».
وقد لعب مودريتش مع ريال مدريد 99 مباراة بدوري الأبطال وسجل 6 أهداف وصنع 15 وتمكن من تحقيق اللقب 5 مرات، علماً أنه لعب 8 مباريات مع توتنهام.
ويتطلع النجم الكرواتي هذا الموسم إلى تحقيق اللقب السادس في تاريخه ومعادلة باكو خينتو.
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