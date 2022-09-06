اخبار الرياضه السعوديه مطالب بعودة المعيوف في المونديال

محمد بن مسعود - الدمام - من المنتظر أن يعلن مدرب المنتخب السعودي رينارد الأسبوع القادم قائمة اللاعبين الذين سينضمون للمرحلة الثانية من البرنامج الإعدادي لكأس العالم 2022، إذ ستحتضن مدينة أليكانتي الإسبانية معسكر الصقور الخضر في منتصف شهر سبتمبر القادم، وسيخوض خلاله لقاءين وديين؛ الأول أمام الإكوادور يوم الجمعة 23 من الشهر نفسه، والثاني أمام الولايات المتحدة الأمريكية يوم الثلاثاء 27 من الشهر ذاته.
ومن المتوقع أن تشهد قائمة الأخضر عودة الحارس الهلالي عبدالله المعيوف بعد تألقه اللافت مع فريقه، ومطالبات المحللين والنقاد الرياضيين بضرورة تواجده ضمن قائمة الصقور في المونديال، إلى جانب انضمام النجمين فهد المولد، وعبدالإله المالكي للمعسكر من أجل وقوف المدرب على مدى اكتمال جاهزية اللاعبين فنياً ولياقياً للمرحلة القادمة.
يذكر أن مجموعة منتخبنا الوطني في المونديال تضم منتخبات الأرجنتين، والمكسيك وبولندا.
وديات الأخضر القادمة
مع الإكوادور
23/9/2022
مع أمريكا
9/27/2022
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