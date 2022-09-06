إغلاق مرفقين مُخالفين ورصد 140 مخالفة للاشتراطات الصحية بالطائف (صور)

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أغلقت الفرق الرقابية التابعة لأمانة الطائف، مرفقين مُخالفين في نطاق بلدية السيل الكبير. وأعلنت أمانة محافظة الطائف، رصد 140 مُخالفة للاشتراطات الصحية في مطاعم ومطابخ ومخابز وملاحم بنطاق البلدية، وذلك ضمن برنامج تعزيز سلامة الغذاء. وأكدت مواصلة الجهود المُكثفة للفرق الرقابية لرصد المُخالفين، وتطبيق لائحة الجزاءات البلدية بحقهم. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source akhbaar24





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