“الحج”: إلغاء موعد العمرة تلقائياً حال تأخرت الرحلات عن القدوم 6 ساعات

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كشفت وزارة الحج والعمرة بأنه يُشترط لحجز موعد للعمرة عبر تطبيق “اعتمرنا” لقدوم المعتمرين من خارج المملكة إلى الأراضي السعودية بمدة لا تقل عن 6 ساعات قبل الموعد، مشيرة إلى أنه في حال تأخرت الرحلات عن القدوم بمدة لا تقل عن 6 ساعات فإنه يتم إلغاء الموعد تلقائياً.

وبينت الوزارة إلى أنه في حال تم حجز تصريح العمرة ولم يتمكن المعتمر من الحضور، من داخل المملكة، فيسمح له حجز موعد جديد فور انتهاء التصريح وفي حال الرغبة بتغيير الموعد فيمكن إلغاؤه قبل أربع ساعات عن طريق تطبيق اعتمرنا وإعادة حجز تصريح جديد بعد انتهاء مدة التصريح الأول.

وأوضحت الوزارة أن ذلك يأتي في وقت تشهد فيه تأشيرات العمرة تسهيلات واسعة لإصدارها كان أبرزها تمديد مدة تأشيرة الحج إلى 3 أشهر بدلاً من شهر واحد كما في السابق.

يذكر أن المملكة تتيح إجراءات قدوم المعتمرين من كافة أنحاء العالم خلال موسم العام الجاري 1444هـ، عبر 7 أنواع من التأشيرات متاح للحاصلين عليها تأدية العمرة، وتشمل: تأشيرات الزيارات العائلية، والزيارات الشخصية، والتأشيرات السياحية الإلكترونية وعند القدوم إلى المطارات السعودية، والتأشيرات السياحية للحاصلين على تأشيرة “الشنجن” ودخول الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وغيرها من تأشيرات العمرة عبر مكاتب السياحة والسفر المرخصة في الخارج وعبر منصة “مقام”.

ويمكن للقادمين لتأدية نسك العمرة الحصول على تأشيرة العمرة واختيار باقة الخدمات عبر منصة “مقام” على الرابط:https://maqam.gds.haj.gov.sa/، بالإضافة إلى إمكانية التقديم عبر البوابة المصرية للعمرة، وبالتقديم عن طريق وكالات السياحة المحليّة معتمدة في جمهورية مصر، علاوة على الحصول على تأشيرة زيارة عائلية لأقاربهم المقيمين في المملكة العربية السعودية أو بتأشيرة زيارة شخصية لأحد المواطنين السعوديين عبر موقع وزارة الخارجية السعودية.

كما تتيح الأنظمة في المملكة للمصريين الحاصلين على التأشيرات بكافة أنواعها لزيارة الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، ودول الاتحاد الأوروبي “شنغن”، وكذلك للمصريين القادمين من عدد من الدول حول العالم ضمن 49 دولة، كما يمكن إصدار تأشيرات العمرة مباشرةً عن طريق المنصة التأشيرات الوطنية الموحدة، عبر الرابط: https://visa.mofa.gov.sa/

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Source almnatiq

