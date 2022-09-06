الهلال إلى الدوحة.. لمواجهة الزمالك المصري على كأس “سوبر لوسيل”

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المناطق _متابعات
يتوجه الفريق الكروي الأول لنادي الهلال، الأربعاء المقبل، إلى العاصمة القطرية الدوحة لخوض مباراة كأس «سوبر لوسيل».
ويحتضن ملعب لوسيل في قطر، أكبر ملاعب كأس العالم 2022، مباراة كأس «سوبر لوسيل»، بين الهلال بطل الدوري السعودي، والزمالك بطل الدوري المصري، 9 سبتمبر الجاري.
وأشار الهلال إلى أن الاجتماع الفني للمباراة، يعقد ظهر الخميس المقبل، كما ينعقد المؤتمر الصحفي للمباراة في مساء اليوم ذاته، يعقبه التدريب الأخير على ملعب المباراة.
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Source almnatiq
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