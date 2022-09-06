منصة إلكترونية للآبار غير المرخصة - #عاجل

أطلقت وزارة البيئة و المياه والزراعة، منصة إلكترونية تتيح للمستفيد، الحصول على رخصة لبئر جرى حفرها سابقاً من دون ترخيص، بحيث يكتفى بالإفصاح، وهو ما يمكنه مستقبلاً من ردم او تنظيف أو حفر بئر بديلة.

وبحسب النظام، فإن مخالفة حفر الآبار دون ترخيص، تستوجب غرامة تصل إلى 25 ألف ريال، إضافة إلى ردم البئر المخالفة على حساب صاحب البئر.

وتنقسم الطلبات التي يمكن تقديمها الى 4 اقسام هي اصدار رخصة حفر بئر جديد، او تعميقه، او تنظيفه، او ردمه، سواء كان الطلب مقدم من فرد او شركة أو مؤسسة او جهة حكومية، في حين يشترط الغاية من حفر البئر والمجال الذي يستخدم فيه، سواء كان زراعيا او صناعياً او لأغراض بلدية، او لمياه الشرب، او محطات الوقود، او ابار مراقبة او تغذية او اختبارية.

شروط الترخيص للآبار

ـ ألا يكون صدر بشأنها أمر ردم.

ـ أن تكون المزرعة محياة بإحياءات دائمة

ـ ألا يتوسع في زراعة أي محاصيل أخرى

ـ لا ينطبق ذلك على الآبار التي حفرت بعد صدور النظام