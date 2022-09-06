وبحسب النظام، فإن مخالفة حفر الآبار دون ترخيص، تستوجب غرامة تصل إلى 25 ألف ريال، إضافة إلى ردم البئر المخالفة على حساب صاحب البئر.
وتنقسم الطلبات التي يمكن تقديمها الى 4 اقسام هي اصدار رخصة حفر بئر جديد، او تعميقه، او تنظيفه، او ردمه، سواء كان الطلب مقدم من فرد او شركة أو مؤسسة او جهة حكومية، في حين يشترط الغاية من حفر البئر والمجال الذي يستخدم فيه، سواء كان زراعيا او صناعياً او لأغراض بلدية، او لمياه الشرب، او محطات الوقود، او ابار مراقبة او تغذية او اختبارية.
شروط الترخيص للآبار
ـ ألا يكون صدر بشأنها أمر ردم.
ـ أن تكون المزرعة محياة بإحياءات دائمة
ـ ألا يتوسع في زراعة أي محاصيل أخرى
ـ لا ينطبق ذلك على الآبار التي حفرت بعد صدور النظام
كانت هذه تفاصيل خبر منصة إلكترونية للآبار غير المرخصة - #عاجل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.