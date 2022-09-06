100 ألف عقوبة إدلاء المرشد السياحي بمعلومات تضر مصالح المملكة - #عاجل

حددت وزارة السياحة 22 مخالفة تتعلق بنشاط الإرشاد السياحي، تتراوح غرامة كل منها ما بين 1 ريال و100 ألف ريال، ومن أبرز تلك المخالفات، عدم التقيد بقائمة الأسعار، وذكر معلومات تخالف الحقائق أو تضر بمصالح المملكة، ومن ذلك زيادة أفراد المجموعة السياحية، التي تقع تحت إشراف المرخص له على 52 شخصا في الموقع السياحي، أو تخطي سعة وسيلة النقل المرافقة.

مخالفات نشاط الإرشاد السياحي «الحد الأدني 1 ريال والحد الأقصى 100 ألف ريال».

استخدام الترخيص لأغراض غير المرخص له.

الامتناع عن تقديم الخدمات المرخص لها نظاما بدون أسباب مقبولة نظاما.

الامتناع عن تنفيذ ما يطلبه المفتشون أو تسهيل مهامهم في حدود النظام.

التنازل عن الرخصة أو السماح للغير باستخدامها أو استغلالها.

انتهاء الرخصة وشهادة التصنيف.

إيقاف ممارسة النشاط مؤقتا أو دائما قبل الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الإدارة المختصة خلال 30 يوما من البدء في تنفيذها.

تنظيم برامج أو رحلات سياحية.

ذكر معلومات تخالف الحقائق أو تضر بمصالح المملكة.

زيادة أفراد المجموعة السياحية التي تقع تحت إشراف المرخص له، على 52 شخصا في الموقع السياحي أو تخطي سعة وسيلة النقل المرافقة.

عدم إبراز شهادة الترخيص والتصنيف على الصدر، لتتمكن الهيئة وجهات الاختصاص والعملاء من الاطلاع عليها.

عدم إعلان نوع الخدمات المقدمة وفئاتها وأسعارها، باللغة العربية والإنجليزية وبصورة واضحة.

عدم الالتزام باستخدام اللغة أو اللغات المعتمدة في شهادة الترخيص والتصنيف، للتحدث أثناء ممارسة مهنة الإرشاد السياحي.

عدم التقيد بأنظمة الدولة وتعليماتها /متطلبات المهنة/ تعليمات الجهات المختصة بشأن النواحي الأمنية ووسائل السلامة /الإسعاف /الإخلاء.

عدم التقيد بقائمة الأسعار.

عدم الحصول على المعلومات السياحية من مراكز المعلومات السياحية المعتمدة من الهيئة والتاريخية من دارة الملك عبدالعزيز.

عدم تجديد عضوية الجمعية السعودية للمرشدين السياحيين.

عدم تزويد الإدارة المختصة بما تطلبه من معلومات خاصة بالنشاط.

عدم تطبيق البرامج والرحلات السياحية المتعاقد عليها مع منظم الرحلات السياحية، وبخاصة ما يتعلق بمواعيد هذه البرامج.

عدم حسن التعامل مع العملاء والوفاء بحقوقهم وفق الخدمات المتعاقد عليها.

قيادة وسيلة النقل أثناء ممارسة مهنة الإرشاد السياحي.

مزاولة النشاط قبل الحصول على ترخيص.

منع المفتشين من أداء عملهم.