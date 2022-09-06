الاعتراف الدولية لمدينة شرورة الصحية

حصلت مدينة شرورة الصحية على شهادة الاعتراف الدولية الصادرة من منظمة الصحة العالمية، والتي سلمها وزير الصحة لأمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، حيث نقل أمين مجلس التعاون الخليج العربي في وقت سابق أثناء اجتماع وزراء الصحة لدول مجلس التعاون بمسقط أكتوبر 2019 لتعزيز مسيرة التكامل والتنسيق المشترك، التهاني للملكة العربية السعودية على اعتماد منظمة الصحة العالمية لخمس مدن صحية، ضمنها مدينة شرورة الصحية، وبدء العمل على تطبيق معايير منظمة الصحة العالمية منذ العام 1432، بمشاركة رئيس وأعضاء اللجنة الرئيسية لملتقى الطايف للشراكة المجتمعية، والذي نفذ بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

واحتفل برنامج مدينة شرورة الصحية باليوم الخليجي للمدن الصحية، وهو برنامج وقائي تنموي يعمل على تحسين جميع جوانب البيئة المحيطة بحياة السكان، والتي تؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على الصحة، وحدد وزراء الصحة بدول مجلس التعاون الخليجي، الأول من شهر مارس من كل عام ليكون (اليوم الخليجي للمدن الصحية)، في احتفالية سنوية تهدف إلى توحيد الدور الخليجي في إبراز الأهداف التنموية لبرنامج المدن الصحية، وإلقاء الضوء على المشاركات المجتمعية مع صناع القرار والقطاعات المختلفة داخل المدينة الصحية من أجل تعزيز صحة الفرد، وخفض العبء الاقتصادي للرعاية الصحية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وذلك تتويجًا لجهود دول الخليج المنضمة لبرنامج المدن الصحية، وهو إحدى المبادرات الصحية المجتمعية التي أطلقتها منظمة الصحة العالمية، وتتبني وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية تطبيقه منذ عام 1999، وهو برنامج وقائي تنموي يعمل على تحسين جميع جوانب البيئة المحيطة بحياة السكان، والتي تؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على الصحة.