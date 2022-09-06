واحتفل برنامج مدينة شرورة الصحية باليوم الخليجي للمدن الصحية، وهو برنامج وقائي تنموي يعمل على تحسين جميع جوانب البيئة المحيطة بحياة السكان، والتي تؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على الصحة، وحدد وزراء الصحة بدول مجلس التعاون الخليجي، الأول من شهر مارس من كل عام ليكون (اليوم الخليجي للمدن الصحية)، في احتفالية سنوية تهدف إلى توحيد الدور الخليجي في إبراز الأهداف التنموية لبرنامج المدن الصحية، وإلقاء الضوء على المشاركات المجتمعية مع صناع القرار والقطاعات المختلفة داخل المدينة الصحية من أجل تعزيز صحة الفرد، وخفض العبء الاقتصادي للرعاية الصحية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وذلك تتويجًا لجهود دول الخليج المنضمة لبرنامج المدن الصحية، وهو إحدى المبادرات الصحية المجتمعية التي أطلقتها منظمة الصحة العالمية، وتتبني وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية تطبيقه منذ عام 1999، وهو برنامج وقائي تنموي يعمل على تحسين جميع جوانب البيئة المحيطة بحياة السكان، والتي تؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على الصحة.
كانت هذه تفاصيل خبر الاعتراف الدولية لمدينة شرورة الصحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.