جلوي قائد الإنجازات التنموية

رفع مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة نجران محمد بن علي آل فرج باسمه ونيابة عن منسوبي ومنسوبات الفرع أسمى آيات التهاني والتبريكات للأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد آل سعود، أمير منطقة نجران، بمناسبة صدور الثقة الملكية الكريمة بالتمديد لسموه أميرًا لمنطقة نجران.
وقال: نسأل الله تعالى أن يحفظ لهذا دوت الخليج الغالي قائد مسيرته خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وأن يوفق أميرنا وسمو نائبه لمواصلة الإنجازات التنموية والاقتصادية والاجتماعية.
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