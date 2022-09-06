مدينة حجاج الوديعة معلم بارز لاستقبال ضيوف الرحمن

منذ اندلاع أحداث اليمن انغلقت كافة المنافذ الحدودية إلا منفذ الوديعة الحدودي بمحافظة شرورة شرقي منطقة نجران، حيث تم رفع جاهزية المنفذ، وتم تشغيله على مدار أربعة وعشرين ساعة، كما تمت تهيئة البنية التحتية لاستقبال الحجاج، حيث يتم في السابق استقبال الحجاج في خيام خاصة بالجمارك، تسع كل خيمة منها 400 حاج، وبعد ذلك إنشاء مدينة خاصة بالحجاج في مركز الوديعة الحدودي حيث تبعد عن المنفذ 14 كيلو مترا.

ــــــــــــــــــــ دعوة وإرشاد

وافتتحت مدينة الحجاج في الوديعة - جنوب محافظة شرورة - المشروع، الذي يقع على مساحة 10 آلاف متر مربع، وتم إنجازه بتكلفة ثلاثة ملايين ريال، ويحتوي على صالتين للرجال والنساء، بكامل الخدمات، موزعة بين 34 غرفة للرجال، مع دورات مياه و20 غرفة للنساء مع دورات مياه ومسجد بسعة 500 مصل، وساحة لمواقف الحافلات كمرحلة أولى.

كما تمت إضافة عدة منشآت في المرحلة الثانية تضمنت تفاصيل المشروع، استراحات ومسطحات خضراء وغرف نوم مجانية للحجاج، إضافة إلى تهيئة وحدات ومراكز للجهات الأخرى المشاركة، ومن بينها مركز الحج والعمرة، ومكتب الوكلاء الموحد، والعيادة الطبية التي تشرف عليها المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة، ومركز للتوعية الذي يديره فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ومركز لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والورشة المتنقلة للإدارة العامة للتدريب التقني والمهني.

ـــــــــــــــــــــ لجنة خاصة

وتولي المملكة جل اهتمامها لخدمة حجاج بيت الله، وتم إنشاء مدينة للحجاج من قبل بلدية الوديعة، لاستقبال حجاج بيت الله الحرام القادمين من دولة اليمن الشقيقة عبر منفذ الوديعة، مضيفاً أنه تم التنسيق مع كافة القطاعات الحكومية المشاركة بالتشغيل الموسمي للمدينة من المحافظة، الدفاع المدني، مديرية الشؤون الصحية، إضافة إلى عدد من القطاعات ذات العلاقة، بإتمام الخطوات والإجراءات اللازمة لخدمة الحجيج.

وتشرف أمانة منطقة نجران ممثله ببلدية الوديعة على المدينة بمرافقها كافة، ومتابعة الخدمات المقدمة لقاصديها، وأتمت كافة التجهيزات الإجرائية والتنفيذية للمدينة بما يتضمن تجهيز مقرات للإدارات الحكومية، ليتمكن ممثلوها من تنفيذ مهامهم في خدمة الحجيج، وتكليف لجنة خاصة من البلدية تشرف على المدينة على مدار الساعة، وتخصيص عيادة طبية تابعة لمديرية الشؤون الصحية للإشراف على الوضع الصحي لضيوف الرحمن.

ـــــــــــــ شاحنات وباصات

كما تضمنت الأعمال إنشاء خيمتين بمواصفات أوروبية مقاومة لعوامل التعرية وسرعة الرياح والأمطار، مزودة بمكيفات دولابية وإضاءة عاليةالجودة، وعمل مدخل خاص لإدارة الجمارك، وإنشاء مجمع دورات مياه حديثة بمواصفات فندقية للرجال والنساء، وكذلك إنشاء مساحة 4000 متر مخصصة للشاحنات والباصات، مزودة بأفضل أنواع الأسفلت ومحاطة بالبلدورات والأرصفة.