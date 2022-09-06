شكرا لقرائتكم خبر عن خطاب رسمي من الهلال إلى الجهات المختصة في قضية "كنو".. تعرف على السبب والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت العديد من التقارير الصحفية في الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء الموافق 6 من شهر سبتمبر الجاري، عن مفاجأة من العيار الثقيل بخصوص قضية "محمد كنو" والهلال مع النصر.

وقدّم الزعيم، استئنافًا أمام مركز التحكيم الرياضي، والذي أيّد إيقاف اللاعب رسميًا، بالإضافة إلى حرمان الفريق الأول من التعاقدات "فترتي تسجيل".

عاجل..خطاب رسمي من الهلال إلى الجهات المختصة في قضية كنو

وبحسب ما أشار إليه الإعلامي الشهير عبدالرحمن الحميدي، فإن مجلس إدارة الهلال برئاسة فهد بن نافل، أرسل خطابًا رسميًا إلى الجهات المختصة.

وجاء ذلك من أجل الاستفسار عن موعد عودة محمد كنو، للمشاركة في مباريات الزعيم من جديد.

تعرف على سبب إيقاف كنو عن المشاركة في المباريات

استقرت غرفة فض المنازعات سابقًا على عقوبات قضية كنو مع النصر، وهي فرض عقوبة قوية على اللاعب "إيقاف 4 أشهر"، بالإضافة إلى حرمان الفريق الأول من القيد فترتين.

على خليفة تجديد عقده مع نادي الهلال، على الرغم من التوقيع لنادي النصر.

موعد مباراة الهلال القادمة والقنوات الناقلة

من المقرر أن يقع بطل الدوري السعودي في مواجهة قوية مع حامل اللقب المصري "الزمالك" مساء الجمعة القادم الموافق 9 من شهر سبتمبر الجاري، في نهائي كأس لوسيل 2022/2023.

وتبدأ إنطلاقة المباراة في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة بتوقيت أبو ظبي.

ويحتضن ملعب لوسيل "أكبر ملاعب كأس العالم" بدولة قطر اللقاء المرتقب بين القارئ الأبيض وزعيم القارة الآسيوية.

وحصلت شبكة قنوات بين سبورتس الرياضية عبر حقوق بث مجريات اللقاء المرتقب الذي يجمع بين الهلال والزمالك مساء يوم الجمعة القادم.

مفاجآت بالجملة في تشكيل الهلال المتوقع لضرب قواعد الزمالك في نهائي كأس لوسيل

من المتوقع أن يدخل النادي السعودي إلى أحداث اللقاء المرتقب أمام بطل كأس مصر بالتشكيل التالي..

في حراسة المرمى: عبد الله المعيوف.

خط الدفاع: سعود عبد الحميد، محمد جحفلي، علي آل بليهي، ناصر الدوسري.

خط الوسط: جوستافو كويلار، سلمان الفرج، أندري كاريلو.

خط الهجوم: سالم الدوسري، موسى ماريجا، لوسيانو فييتو.

الجدير بالذكر حصد الزعيم لقب الدوري السعودي للمحترفين في نسخته الماضية بسيناريو خيالي بعدنا جاء على قمة جدول ترتيب المسابقة برصيد 67 نقطة، بفارق نقطتين فقط لا غير عن الوصيف الاتحاد.