شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار أهلي جدة اليوم| الراقي يصحح المسار بفوز صعب على الخلود.. ونجم الفريق السابق يقترب من العودة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حقق أهلي جدة مساء اليوم الإثنين الموافق 5 من شهر سبتمبر الجاري فوز مثير صحح به المسار في دوري يلو 2022/2023، بعد بداية مخيبة الآمال من جانب لاعبي الراقي.

نتيجة مباراة الأهلي والخلود اليوم في الدوري السعودي بالدرجة الأولى

تمكن أهلي جدة من تحقيق انتصاره الأول في دوري يلو للدرجة الأولى، بفوز صعب على ضيفه الخلود بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن الجولة الثالثة من المسابقة.

جاء الهدف الوحيد في المباراة عن طريق الجامايكي لويس جرابان من ركلة جزاء في الدقيقة 51.

واضطر الخلود استكمال المباراة بـ 9 لاعبين اعتبارا من الدقيقة 72، بسبب طرد لاعب من صفوفه بالبطاقة الحمراء.

حضور جماهيري كبير يُزين لقاء الأهلي والخلود

وأقيمت المباراة بحضور كبير لجمهور الأهلي، بعدد تجاوز 37 ألفا، فضلٍا عن حضور عدد من رؤساء أهلي جدة السابقين بالإضافة إلى عدد من أعضاء الشرف بالنادي.

موقف أهلي جدة في جدول ترتيب الدوري السعودي بالدرجة الأولى بعد الفوز على الخلود

يقع الأهلي في المركز الـ 7 بشكل مؤقت، وذلك برصيد 4 نقاط فقط لا غير بعد تعادل وخسارة وفوز منذ انطلاق النسخة الجديدة من دوري يلو 2022/2023.

كل ما يخص مباراة أهلي جدة القادمة في الدوري السعودي بالدرجة الأولى 2022/2023

يبحث العديد من عشاق ومحبي الكرة السعودية في جميع أنحاء العالم عن موعد مباراة الأهلي القادمة في دوري يلو بعد انتصار اليوم المثير.

ونرصد لكم عبر موقعنا "السعودية سبورت" كل ما يخص مباراة الأهلي القادمة في الدوري السعودي للمحترفين، وذلك يأتي كالتالي..

موعد مباراة العروبة والاهلي في دوري يلو 2022/2023

من المقرر أن يقع الأهلي ضيفًا على العروبة مساء الأحد القادم الموافق 11 من شهر سبتمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري السعودي بالدرجة الأولى 2022/2023.

على أن تنطلق صافرة البداية في الساعة السادسة وخمس دقائق بتوقيت القاهرة، السابعة وخمس بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة وخمس بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والعروبة الأحد في دوري يلو 2022/2023

تنقل شبكة قنوات SSC الرياضية جميع مجريات اللقاء الذي يجمع بين الأهلي والعروبة، وكذلك جميع مباريات البطولة السعودية.

أهلي جدة يُخطط لاستعارة عبدالفتاح عسيري

وفقًا لما تشير إليه العديد من التقارير الصحفية خلال الساعات القليلة الماضية، فإن إدارة الراقي برئاسة وليد معاذ تبذل قصارى جهدها لضم عبدالفتاح عسيري من النصر بنظام الإعارة لمدة موسم واحد، قبل إغلاق الميركاتو الصيفي الجاري.

لاعب الوسط الذي إلى النصر في صيف عام 2020 بصفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع الأهلي، ويتبقى للاعب موسم واحد في عقده مع العالمي.

الأهلي يستقر على تصفية الأجانب

أشارت صحيفة المدينة السعودية إلى رغبة مسؤولي الأهلي في تصفية عدد من الأجانب الحالية قبل انتهاء الانتقالات الجارية.

ويخطط النادي السعودي من أجل الاستغناء عن خدمات كل من..

« الحارس البرازيلي رينان ريبيرو، والجناح الأرجنتيني الزوجاراي، والكاميروني فرانك كوم».