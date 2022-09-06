الفاضل للنقليات ترعى فريق طائرة الأهلي

محمد بن مسعود - الدمام - وقع النادي الأهلي عقد رعاية الفريق الأول للكرة الطائرة مع شركة الفاضل للنقليات، حيث وقع العقد من جانب الشركة علي فاضل محمد كاظم رئيس الشركة ومن جانب النادي الأمين المالي حسين مهدي رجب، وذلك بحضور مدير عام النشاط الرياضي ورئيس جهاز لعبة الكرة الطائرة علاء الحلواجي، وذلك بمقر النادي بمنطقة الماحوز.

وبهذه المناسبة، أعرب الأمين المالي حسين مهدي رجب عن بالغ شكره وتقديره لشركة الفاضل للنقليات على رعايتهم لفريق الكرة الطائرة، مشيرًا إلى أن تلك الشراكة تأتي في إطار حرص مجلس إدارة النادي على استقطاب الرعاة لمختلف الألعاب الرياضية بالنادي وبدعم من مجلس الإدارة وجهود رؤساء الأجهزة الرياضية.

وأضاف «أتوجه بالشكر الجزيل لشركة الفاضل للنقليات على دعمهم لفريق الكرة الطائرة الأمر الذي يجسد حرص الشركة على دعم الحركة الشبابية والرياضية والسعي لدعم هذا القطاع الحيوي عبر ابرام تلك الشراكة مع النادي الأهلي أحد أعرق الأندية في مملكة البحرين وأن تلك الشراكة سيكون لها بالغ الأثر في دعم فريق الكرة الطائرة الذي يعتبر أحد أبرز الأندية المحلية المنافسة على مختلف البطولات..».

ومن جانبه، عبّر علي فاضل محمد كاظم عن اعتزازه الكبير برعاية الشركة للنادي الأهلي أحد أكبر الأندية المحلية وأكثرها شعبية على مستوى المملكة، مشيدًا بفريق الكرة الطائرة على وجه الخصوص باعتباره أحد اقطاب اللعبة محليًا ولما يتمتع به من ارث زاخر بالبطولات والإنجازات محليًا وخارجيًا.