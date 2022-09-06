طلبة الصناعي يتعرّفون على ميكانيكية سيارات السباق

محمد بن مسعود - الدمام - أقيمت فعاليات الدورة التأهيلية لرياضة السيارات لطلبة الثانوية العامة للفرع الصناعي والتي ينظمها الاتحاد البحريني للسيارات بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وحلبة البحرين الدولية موطن رياضة السيارات في الشرق الأوسط وبدعم كل من بل هلمت وأريان اكستريم ومجموعة الحواج في أسبوعها السابع يومي الجمعة والسبت الماضيين.

شهد يوم الجمعة الماضي إقامة الورشة الفنية السابعة وتمحورت حول اعداد وميكانيكية سيارات السباق قدمها كل من عضوي فريق الاتحاد البحريني للسيارات أسامة البوفلاسه وفيصل الشافعي حيث قدما تفاصيل ميكانيكية سيارات السباق وكيفية اعدادها، وتم تنظيم مسابقة شيقة ليتعرف الطلبة على الفرق بين ميكانيكية وضبط التوازن للطائرات وسيارات السباق، ووجه البوفلاسه الطلبة بعمل طائرات ورقية بمعايير معينة والتصميم الصحيح للجسم الخارجي وضبط توازن الطائرة الورقية، كما تم تقسيم الطلبة إلى مجموعات لتنفيذ المسابقة برمي طالب من كل مجموعة للطائرة في الهواء لأبعد مسافة ممكنة والتي من خلالها تم اعلان المجموعة الفائزة والتي حققت أبعد مسافة ممكنة وذلك من أجل مقارنة هيكل وأجنحة الطائرات وهيكل وأجنحة سيارات السباق وتأثير تدفق الهواء على ثبات السيارة.

واطلع البوفلاسه والشافعي الطلبة على مدى تقدّم وتطور مملكة البحرين في مجال الأمن والسلامة في رياضة السيارات على مستوى العالم، معربين عن اعتزازهما لما وصلت إليه المملكة من مكانة عالمية في مجال رياضة السيارات واحترافية الكادر البحريني.