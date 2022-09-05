شكرا لقرائتكم خبر عن أهلي جدة يحقق أول انتصاراته في دوري يلو على الخلود والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - استطاع الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة، أن يحقق أول انتصاراته في بطولة دوري يلو، أمام نظيره الخلود، مساء اليوم الإثنين.

أهلي جدة يحقق أول انتصاراته في دوري يلو أمام الخلود

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة، الفوز بهدف دون رد أمام نظيره الخلود، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري يلو، حيث أحرز هدف الراقي، لويس غرابان في الدقيقة 51، من عمر الشوط الثاني، عن طريق ركلة جزاء.

وتعرض ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخلود، خميس المعواني، والان اكونو، للطرد في الدقيقتين 73، و75، على الترتيب، في الشوط الثاني.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد أهلي جدة إلى 4 نقاط محتلًا المركز السابع في جدول ترتيب دوري يلو، بينما توقف رصيد فريق الخلود عند 6 نقاط محتلًا المركز الخامس.