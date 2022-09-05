موسم تمور المدينة المنورة يستقطب المهتمين بالنخيل والصناعات التحويلية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
استقطب موسم تمور المدينة المنورة الذي ينظمه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة تحت شعار ” تمورنا بركة ” العديد من المهتمين بالنخيل والصناعات التحويلية واليدوية من أبناء وبنات المنطقة.
وتضمن الموسم الذي يهدف إلى دعم المواطنين من أبناء وبنات المنطقة وتنشيط الحراك الاقتصادي وإبراز منتجات النخيل، معرضاً مصوراً للتعريف بالعجوة، وفوائدها تحت مسمى الذهب الأسود، ومجموعة من الفعاليات والبرامج والأنشطة كجناح الطفل وجناح الرسم، وحراج التمور، وورش العمل، والدورات التدريبية والتوعوية المتنوعة، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة، كما هيئ 74 منفذاً، تضم أنواع التمور المعروفة في المنطقة ومشتقاتها، وهي 14 منفذا للأسر المنتجة، و16 منفذا للشركات والمصانع، و26 منفذ بيع للمزارعين، و18موقعاً لبيع الصناعات التحويلية.
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وسلطت ” واس” الضوء على مشاركات أبناء وبنات الوطن في موسم تمور المدينة المنورة، فمن الأسر المنتجة شاركت هناء بخاري بعدد من المنتجات والصناعات التحويلية التي تحتوي مكوناتها على التمور المتنوعة، ومشاركة الشاب قربان بعلامته التجارية في تصنيع آيسكريم العجوة بدون أي إضافات.
وأوضح المشارك إبراهيم الجهني، الذي يملك مصنعاً لتصنيع وبيع منتجات النخيل، بأن الموسم يساعد على زيادة الكميات المنتجة وبيعها.
وبين أحمد البحري، صاحب أحد المتاجر المخصصة في بيع وتصدير التمور بالمنطقة، أن المهرجان يعد فرصة للجميع لتقديم منتجاتهم وتسويقها بشكل واسع، مثمنًا دور وزارة البيئة والمياه والزراعة في تثقيف وخدمة المشاركين والزوار من خلال الفعاليات التوعوية والدورات التدريبية.
من جانبه أشاد صالح العلوي صاحب إحدى المزارع في المنطقة، بالتنظيم وتنوع المنتجات التي صنعت التنافسية بين المشاركين.
يذكر أن فعاليات موسم تمور المدينة المنورة تستقبل زوارها من الساعة 4 عصراً الى 11 مساءً ، بجوار مدخل حديقة الملك فهد المركزية، وتستمر حتى 20 سبتمبر 2022م .
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