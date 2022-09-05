شاهد.. استشاري يزف بشرى لمرضى السكر والسمنة بشأن علاج سحري جديد

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ متابعات
كشف الدكتور محمد مدخلي استشاري الغدد الصماء والسكري وزيادة الوزن، عن وجود عقار جديد سيصرف لمرضى السكر والسمنة.
وأوضح في تصريحات لبرنامج “الراصد” المعروض عبر شاشة الإخبارية، أن الدواء الجديد يعيد معدلات السكر إلى طبيعتها، كما أن نتائجه في إنقاص الوزن قريبة لعمليات التكميم.
ولفت إلى أن العلاج يصرف بشكل أسبوعي، وبدأ استخدامه بالفعل بعد اعتماد هيئة الدواء، وهو في الحقيقة ثورة في عالم علاج السكر، بفضل النجاحات المبهرة التي حققها.
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