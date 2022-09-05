شاهد.. بعد تحقيقها للمركز الثالث في كأس العالم للاختراعات الدكتورة حصة الهويش تتحدث عن إنجازها

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

حققت طبيبة تقويم الأسنان بجامعة الملك سعود السعودية الدكتورة “حصة الهويش” المركز الثالث في بطولة كأس العالم للأختراعات والبحث العلمي 2022، والتي خاضتها بتحدي بين 1200 اختراع مشارك ، وتشرفت بالتكريم من رئيسة الحكومة التونسية السيدة نجلاء بودن.

وأوضحت أثناء حديثها عبر برنامج “الراصد” أنها تقدمت للبطولة بشكل شخصي حتى وصلت للنهائي ، وأكدت أن هذا الاختراع تسجل عن طريق جامعة الملك سعود في مكتب براءة الاختراع الأمريكي والسعودي، مبينة أنها حضرت لتونس من أجل المنافسة وحققت المركز الثالث في إنجاز يحسب للمملكة العربية السعودية.

و أشارت إلي أنها تهدي هذا الفوز للوطن الغالي المملكة العربية السعودية، ولجامعة الملك سعود، و⁩لمركز الابتكار على الخصوص.