الراجحي يعلن خلال لقائه بمجلس شباب مكة المكرمة عن “إستراتيجية التنمية الشبابية”

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
أعلن معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي عن إستراتيجية التنمية الشبابية بالمملكة، التي تعمل على إعدادها الوزارة حالياً؛ بهدف تمكين الشباب، وتطوير قدراتهم، ورفع مستوى مشاركتهم في التنمية الوطنية، وتعزيز موقع المملكة في التنافسية العالمية، مؤكداً أن آراء ومقترحات وتوجهات الشباب ستكون أحد أهم مدخلات بناء الإستراتيجية.
وأكد معاليه خلال لقائه اليوم بأعضاء مجلس شباب منطقة مكة المكرمة، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن محمد بن عبد الله الفيصل نائب رئيس المجلس أن الشباب هم الركيزة الأساسية لتطور وتنمية أي مجتمع، والثروة الحقيقية التي يعتمد عليها الوطن في حاضره ومستقبله” مشيداً بالدعم والتمكين الذي يحظى به الشباب من القيادة الرشيدة -حفظها الله- ، وتعزيز مشاركتهم في تنمية وطنهم وفق رؤية 2030، مشيراً إلى أن شبابنا لديهم شغف في العمل، وأثبتوا أنهم على قدر الثقة والمسؤولية الوطنية، وأن هناك تجاربًا مميزة مع الشباب، حيث شكر معاليه لهم روح المبادرة في جميع المجالات.
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وأشار الوزير الراجحي إلى أن مجلس شباب منطقة مكة المكرمة من أوائل المجالس التي أنشئت في المملكة برعاية من صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، متطلعًا إلى أهمية استثمار هذه التجربة بحكم ريادتها؛ للخروج بنموذج عمل قابل للتطبيق في بقية مجالس مناطق المملكة.
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