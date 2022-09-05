حقيقة إلغاء إجازة السبت بالمدارس في مصر

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

كشفت وزارة التربية والتعليم المصرية حقيقة إلغاء إجازة يوم السبت بالمدارس خلال العام الدراسي الجديد 2022-2023.

وأوضحت الوزارة، حسبما أفاد موقع «اليوم السابع» الإخباري، أن كل ما يتم تداوله حول إلغاء إجازة يوم السبت لا أساس له من الصحة، مؤكدةً أن القرار متروك للمحافظين.

وناشدت مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق وتؤدي إلى إثارة البلبلة.

من جانبه، أصدر الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم المصري، كتاباً دورياً يخص استعداد المديريات للعام الدراسي الجديد وخطة الارتقاء بالعملية التعليمية.

ونبّه الكتاب الدوري القائمين بأعمال تسلًّم وتوزيع الكتب المدرسية بعدم إتلاف أو تعديل أي كتاب مدرسي متضمن مقدمة أو إهداء باسم الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم السابق، مشدداً على جميع الجهات العمل بالكتاب من تاريخ صدوره.

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ونشرت الوزارة الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد المشتملة على تفاصيل مواعيد بدء العام الدراسي الجديد والإجازات على النحو التالي:

– يبدأ العام الدراسي الجديد السبت 1 أكتوبر وحتي يوم الخميس 6 يونيو 2023، لجميع مراحل التعليم المختلفة بالمدارس الرسمية والرسمية اللغات والخاصة والخاصة لغات.

– ينطلق العام الدراسي الجديد لطلاب المدارس الدولية 18 سبتمبر 2022.

– مدة العام الدراسي الجديد تصل إلى قرابة 35 أسبوعاً دراسياً.

– بدء الفصل الدراسي الأول 1 أكتوبر 2022 إلى الخميس 26 يناير 2023.

– بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول الأحد 14 يناير 2023.

– بدء الفصل الدراسي الثاني السبت 11 فبراير 2023 إلى الخميس 8 يونيو.