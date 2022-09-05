اخبار الخليج – البحرين تدين التفجير الإرهابي الذي استهدف مقر سفارة روسيا في أفغانستان

محمد بن مسعود - الدمام - تدين وزارة خارجية مملكة البحرين بشدة التفجير الإرهابي الآثم الذي استهدف مقر سفارة روسيا الاتحادية في العاصمة الأفغانية كابل، والذي أدى إلى مقتل عدد من الأشخاص، بينهم اثنين من موظفي السفارة، وإصابة آخرين.

وتعرب وزارة الخارجية عن خالص التعازي والمواساة لحكومة روسيا الاتحادية وشعبها الصديق، وإلى ذوي الضحايا وتمنياتها بسرعة الشفاء لجميع المصابين، مؤكدة موقف مملكة البحرين الثابت الذي يرفض الإرهاب بكافة أشكاله وصوره ومهما كانت دوافعه أو مبرراته.