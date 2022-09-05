مزاد علني لبيع بضائع منوعة في جمرك ميناء الملك عبدالعزيز

محمد بن مسعود - الدمام - اخبار الخليج – سفير البحرين في القاهرة يترأس وفد المملكة في اجتماع المندوبين الدائمين للتحضير لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية العرب

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